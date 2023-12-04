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Долар дорожчає другий день поспіль: НБУ підвищив офіційний курс

Україна, Понеділок 04 грудня 2023 15:50
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Долар дорожчає другий день поспіль: НБУ підвищив офіційний курс Фото: курс долара виріс на 7 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знову підвищив курс долара. Долар на міжбанку йде вгору після скасування обмежень на готівковому ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 5 грудня 2023 року встановлено на такому рівні: 36,5383 грн за 1 долар (+0,0777 грн).

Долар дорожчає другий день поспіль: НБУ підвищив офіційний курс

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 39,7135 гривень за 1 євро (+0,0553 грн).

Долар дорожчає другий день поспіль: НБУ підвищив офіційний курс

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс виріс на 9 копійок до 36,55-36,57 грн/долар (купівля-продаж).

Долар дорожчає другий день поспіль: НБУ підвищив офіційний курс

udinform.com

На готівковому ринку курс упав на 10 копійок до 37,40 гривень за долар.

Ситуація на ринку

Національний банк України з 1 грудня 2023 року зняв усі обмеження для банків на обсяги можливого продажу ними готівкової іноземної валюти населенню.

Тепер банки зможуть купувати валюту на міжбанку у НБУ за нижчим курсом та продавати її на готівковому ринку. Водночас курс на міжбанку дещо зріс, оскільки НБУ почав давати зміцнюватись долару. Таким чином, курси почали зближуватись.

Наприкінці 2023 року очікується зростання курсу долара через зростання бюджетних платежів та погіршення курсових очікувань населення та бізнесу.

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