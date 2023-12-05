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Сколько стоят доллар и евро: свежий курс в обменниках

Фото: курс доллара не изменился (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины приостановил падение. Единая европейская валюта немного подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 5 декабря средний курс доллара в Украине не изменился - 37,40 гривен, курс евро упал на 5 копеек до 40,65 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 36,90 гривен, евро по 40,00 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 36,59 -36,61 (покупка-продажа) - рост на 4 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снова повысил курс доллара. Доллар на межбанке идет вверх после отмены ограничений на наличном рынке.

Официальный курс на 5 декабря 2023 года установлен на таком уровне: 36,5383 гривен за 1 доллар (+0,0777 грн). Курс евро составит 39,7135 гривен за 1 евро (+0,0553 грн).

Рынок после решения НБУ

Национальный банк Украины с 1 декабря 2023 года снял все ограничения для банков на продажу ими наличной иностранной валюты населению.

Теперь банки смогут покупать валюту на межбанке у НБУ по более низкому курсу и продавать ее на наличном рынке. В то же время курс на межбанке растет, поскольку НБУ начал давать укрепляться доллару. Таким образом, курсы начали сближаться. Разница между курсами сократилась до 80 копеек.

В конце года ожидается рост курса доллара, вызванный проблемами с западной помощью и ростом бюджетных платежей.

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