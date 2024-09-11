Скільки коштують долар та євро: свіжі курси в обмінних пунктах

Курс долара в обмінних пунктах України стабілізувався. Єдина європейська валюта трохи подешевшала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Станом на ранок 11 вересня середній курс продажу долара в Україні не змінився – 41,40 гривні, курс євро впав на 5 копійок до 45,85 гривні.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,90 грн, євро по 45,15 грн.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,12-41,14 грн/долар (купівля-продаж) – зниження на 6 копійок порівняно із закриттям у попередній день.
Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль.
Офіційний курс на 11 вересня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,1400 грн за 1 долар (+0,0452 грн).
Курс євро становитиме 45,3774 гривень за 1 євро (-0,0056 грн).
Голова НБУ Андрій Пишний за підсумками переговорів із МВФ заявив, що НБУ рухатиметься до більшої гнучкості курсу гривні до долара, проте контроль за курсом зберігатиметься.
"Обмінний курс і надалі виконуватиме функцію поглинача шоків і допомагатиме економіці пристосовуватися до внутрішніх та зовнішніх змін", - сказав Пишний.
За його словами, політика НБУ у поєднанні з керованою гнучкістю і надалі запобігатиме надмірним коливанням і втраті контролю за інфляційними та курсовими очікуваннями.