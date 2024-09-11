Сколько стоят доллар и евро: свежие курсы в обменных пунктах

По состоянию на утро 11 сентября средний курс продажи доллара в Украине не изменился - 41,40 гривен, курс евро упал на 5 копеек до 45,85 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 40,90 гривен, евро по 45,15 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,12-41,14 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 6 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд.

Официальный курс на 11 сентября 2024 года установлен на таком уровне: 41,1400 гривен за 1 доллар (+0,0452 грн).

Курс евро составит 45,3774 гривен за 1 евро (-0,0056 грн).

Комментарий НБУ

Глава НБУ Андрей Пышный по итогам переговоров с МВФ заявил, что НБУ будет двигаться к большей гибкости курса гривны к доллару, однако контроль за курсом будет сохраняться.

"Обменный курс и далее будет выполнять функцию поглотителя шоков и помогать экономике приспосабливаться к внутренним и внешним изменениям", - сказал Пышный.

По его словам, политика НБУ в сочетании с управляемой гибкостью и далее будет предотвращать чрезмерные колебания и потерю контроля за инфляционными и курсовыми ожиданиями.