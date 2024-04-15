Скільки коштують долар та євро: свіжі курси валют в обмінниках

Станом на ранок 15 квітня середній курс продажу долара в Україні зріс на 5 копійок до 39,55 гривні, курс євро впав на 15 копійок до 42,75 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 39,05 гривні, євро по 42,05 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 39,45-39,48 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 3 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає п'ятий день поспіль та оновив історичний максимум.

Офіційний курс на 15 квітня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,399 грн за 1 долар (+0,2314 грн). Вище курс був лише 27 березня – 39,343 грн/долар.

Курс євро становитиме 41,9678 гривень за 1 євро (-0,0512 грн).

Прогноз курсу

Як заявив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, протягом тижня з 15 по 21 квітня на валютному ринку України можливі коливання курсу долара. Але вони не перевищать 1,5-2%.

Як зазначив банкір, ситуація на валютному ринку навряд чи здивує, адже основні тактичні та стратегічні дії НБУ не зміняться, до того ж відсутні економічні причини для неконтрольованих (непередбачуваних) та нестримних змін.