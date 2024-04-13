Чого очікувати від курсу долара: банкір дав прогноз на наступний тиждень

Протягом тижня з 15 по 21 квітня на валютному ринку України можливі коливання курсу долара. Але вони не перевищать 1,5-2,0%.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку.

Як зазначив банкір, ситуація на валютному ринку навряд чи здивує, адже основні тактичні та стратегічні дії НБУ не зміняться, до того ж відсутні економічні причини для якихось неконтрольованих (непередбачуваних) і нестримних змін.

По-перше, дія режиму "керованої гнучкості" не буде скасована, а це означає, що Нацбанк продовжить власну тактику регулювання співвідношення попиту і пропозиції через обсяги валютних інтервенцій, сказав Лєсовий.

"По-друге, передбачити, якими будуть валютні коливання - вгору чи вниз - наразі вкрай важко, однак ми не виключаємо, що "система" валютних змін також залишиться в силі, тобто будь-які зміни не проникатимуть за межі валютних коридорів, а основні показники ринку будуть збережені (показники щоденних коливань, різниці між курсами тощо)", - зазначив експерт.

По-третє, готівковий ринок перебуватиме в залежності від міжбанку: формування курсів, як і раніше, відбуватиметься на основі показників безготівкового ринку з додаванням незначної комісії фінустанов.

По-четверте, курсові коридори на міжбанку і готівковому ринку будуть майже однаковими, що відповідає тактиці регулятора до мінімізації множинних курсів. "Проте однакові коридори - це ще не однакові курси, хоч на готівковому ринку курси банків і обмінників будуть в максимальному наближенні одне до одного", - додав Лєсовий.

По-п’яте, відсутність обмежень на готівковому ринку стане базовим для оцінки будь-яких можливих сплесків попиту: вони будуть ситуативними, незагрозливими для загального співвідношення попиту і пропозиції, вважає банкір.

Прогноз курсу

Щодо основних показників ринку, то, як прогнозує Лєсовий, вони будуть такими:

Очікувані коридори валютних змін: 39-40 грн/долар та 42-43,5 грн/євро (міжбанк) та 39-40 грн/долар та 41-43,5 грн/євро (готівковий ринок).

Середні тижневі коливання курсів не перевищать 1,5-2% від понеділкового курсу.

"Таким чином, наступного тижня, попри зміни на валютного ринку, вони не становитимуть загрози, не викликатимуть занепокоєння. Ринок живий, саме тому, хоч і з певними обмовками, і попри воєнний контекст, ситуація залишатиметься досить передбачуваною та стабільною у своїй мінливості", - констатував Лєсовий.