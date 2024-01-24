Скільки коштують долар та євро: свіжі курси в обмінниках

На ранок 24 січня середній курс продажу долара в Україні зріс на 5 копійок до 38,20 гривень, курс євро впав на 5 копійок до 41,70 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,70 грн, євро по 41,00 грн.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 37,45-37,47 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 1 копійку порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) трохи підвищив курс долара. Долар подорожчав після падіння протягом тижня.

Офіційний курс на 24 січня 2024 року встановлено на такому рівні: 37,4544 грн за 1 долар (+0,0023 грн). Курс євро становитиме 40,6905 гривень за 1 євро (-0,1023 грн).

Ситуація на ринку

Як повідомив у коментарі РБК-Україна Антон Курінний, дилер департаменту глобальних ринків ОТП Банку, зараз ми спостерігаємо досить спокійний ринок та зміцнення національної валюти.

За його прогнозом курс долара може впасти на міжбанку до 37 гривень завдяки виділенню Україні західної фінансової допомоги. "У разі позивних новин про фінансову підтримку з боку країн-членів Європейського Союзу та США шанс побачити курс у 36,50-37,00 грн/долар зростає", - вважає Курінний.

Водночас перешкодою для зниження курсу долара можуть стати такі фактори, як посилення імпорту, зміна регулятором стратегії гнучкого курсу, якщо НБУ вважатиме, що рівень 37,00 грн/долар є достатнім для зміцнення національної валюти.