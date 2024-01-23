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Долар призупинив падіння: НБУ встановив офіційний курс на 24 січня

Україна, Вівторок 23 січня 2024 15:54
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Долар призупинив падіння: НБУ встановив офіційний курс на 24 січня Фото: курс долара виріс менш ніж на копійку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України трохи трохи підвищив курс долара. Долар подорожчав після падіння протягом тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 24 січня 2024 року встановлено на такому рівні: 37,4544 грн за 1 долар (+0,0023 грн).

Долар призупинив падіння: НБУ встановив офіційний курс на 24 січня

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 40,6905 гривень за 1 євро (-0,1023 грн).

Долар призупинив падіння: НБУ встановив офіційний курс на 24 січня

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс виріс на 1 копійку до 37,42-37,46 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

Долар призупинив падіння: НБУ встановив офіційний курс на 24 січня

udinform.com

На готівковому ринку курс у продажу впав на 15 копійок до 38,15 грн/долар.

Прогноз курсу

Як повідомив у коментарі РБК-Україна Антон Курінний, дилер департаменту глобальних ринків ОТП Банку, курс долара може впасти на міжбанку до 37 гривень завдяки виділенню Україні західної фінансової допомоги.

"У разі позивних новин про фінансову підтримку з боку країн-членів Європейського Союзу та США шанс побачити курс у 36,50-37,00 грн/долар зростає", - вважає Курінний.

За його словами, перешкодою для зниження курсу долара можуть стати такі фактори, як посилення імпорту, зміна регулятором стратегії гнучкого курсу, якщо НБУ вважатиме, що рівень 37,00 грн/долар є достатнім для зміцнення національної валюти. Вплив також може зробити закупівля аграріями перед сезоном нафти, хімії тощо.

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