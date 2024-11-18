Скільки коштують долар та євро на початку тижня: свіжий курс в обмінниках

На ранок 18 листопада середній курс продажу долара в Україні зріс на 5 копійок до 41,65 гривень, курс євро зріс на 10 копійок до 44,20 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,15 гривні, євро по 43,50 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,20-41,23 грн/долар (купівля-продаж) – без змін порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара щодо гривні. Долар подорожчав після зниження два дні поспіль.

Офіційний курс на 18 листопада 2024 року встановлено на такому рівні: 41,2796 грн за 1 долар (+0,0350 грн).

Офіційний курс євро становитиме 43,6532 гривень за 1 євро (+0,1855 грн).

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, упродовж 18-24 листопада на валютному ринку України НБУ збереже тактику стримування курсів.

За його прогнозом, коридори допустимих валютних змін становитимуть 41,2-41,7 грн/долар та 43,5-45 грн/євро (на міжбанку) та 41,2-41,8 грн/долар та 45-47,5 грн/євро (на готівковому ринку).