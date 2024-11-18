Скільки коштують долар та євро на початку тижня: свіжий курс в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України трохи зріс. Єдина європейська валюта також подорожчала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На ранок 18 листопада середній курс продажу долара в Україні зріс на 5 копійок до 41,65 гривень, курс євро зріс на 10 копійок до 44,20 гривень.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,15 гривні, євро по 43,50 гривні.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,20-41,23 грн/долар (купівля-продаж) – без змін порівняно із закриттям у попередній день.
Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара щодо гривні. Долар подорожчав після зниження два дні поспіль.
Офіційний курс на 18 листопада 2024 року встановлено на такому рівні: 41,2796 грн за 1 долар (+0,0350 грн).
Офіційний курс євро становитиме 43,6532 гривень за 1 євро (+0,1855 грн).
Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, упродовж 18-24 листопада на валютному ринку України НБУ збереже тактику стримування курсів.
За його прогнозом, коридори допустимих валютних змін становитимуть 41,2-41,7 грн/долар та 43,5-45 грн/євро (на міжбанку) та 41,2-41,8 грн/долар та 45-47,5 грн/євро (на готівковому ринку).