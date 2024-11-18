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Сколько стоят доллар и евро в начале недели: свежий курс в обменниках

Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины немного вырос. Единая европейская валюта также подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 18 ноября средний курс продажи доллара в Украине вырос на 5 копеек до 41,65 гривен, курс евро вырос на 10 копеек до 44,20 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,15 гривен, евро по 43,50 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,20-41,23 грн/доллар (покупка-продажа) - без изменений по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после снижения два дня подряд.

Официальный курс на 18 ноября 2024 года установлен на таком уровне: 41,2796 гривен за 1 доллар (+0,0350 грн).

Официальный курс евро составит 43,6532 гривен за 1 евро (+0,1855 грн).

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, на протяжении 18-24 ноября на валютном рынке Украины НБУ сохранит тактику сдерживания курсов.

По его прогнозу, коридоры допустимых валютных изменений составят 41,2-41,7 грн/доллар и 43,5-45 грн/евро (на межбанке) и 41,2-41,8 грн/доллар и 45-47,5 грн/евро (на наличном рынке).

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