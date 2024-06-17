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Скільки коштують долар та євро на початку тижня: свіжі курси валют

Фото: курс долара не змінився (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України стабільний на початку тижня після того, як він знову перевищив позначку 41 гривню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 17 червня середній курс продажу долара в Україні не змінився - 41,10 гривні, курс євро впав на 20 копійок до 44,30 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,60 грн., євро по 43,60 грн.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 40,65-40,70 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 1 копійку порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України знизив курс долара до гривні після історичного максимуму.

Офіційний курс на 17 червня 2024 року встановлено на такому рівні: 40,649 грн за 1 долар (-0,0418 грн). Курс євро становитиме 43,4782 гривень за 1 євро (-0,4068 грн).

Прогноз курсу

Як сказав у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, цього тижня в цілому ринок перебуватиме у стані нових курсів, сформованих за підсумками травня .

За його словами, продовжиться період звикання як покупців, так і продавців валюти.

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