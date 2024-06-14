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НБУ знизив курс долара після історичного максимуму

Україна, П'ятниця 14 червня 2024 15:44
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НБУ знизив курс долара після історичного максимуму Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знизив курс долара до гривні після історичного максимуму напередодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 17 червня 2024 року встановлено на такому рівні: 40,649 грн за 1 долар (-0,0418 грн).

НБУ знизив курс долара після історичного максимуму

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 43,4782 гривень за 1 євро (-0,4068 грн).

НБУ знизив курс долара після історичного максимуму

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 7 копійок до 40,68-40,71 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

НБУ знизив курс долара після історичного максимуму

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 15 копійок до 41,10 гривень.

НБУ знизив курс долара після історичного максимуму

Прогноз курсу

Фінансові аналітики у червні значно погіршили прогноз щодо курсу долара протягом наступних 12 місяців. Вони очікують на курс на рівні 42,80 грн/долар. Це на гривню більше, ніж прогноз за квітень (41,81 грн/долар).

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