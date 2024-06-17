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Сколько стоят доллар и евро в начале недели: свежие курсы валют

Фото: курс доллара не изменился (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины стабилен в начале недели после того, как он снова превысил отметку в 41 гривну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 17 июня средний курс продажи доллара в Украине не изменился - 41,10 гривен, курс евро упал на 20 копеек до 44,30 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 40,60 гривен, евро по 43,60 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 40,65-40,70 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне после исторического максимума.

Официальный курс на 17 июня 2024 года установлен на таком уровне: 40,649 гривен за 1 доллар (-0,0418 грн). Курс евро составит 43,4782 гривен за 1 евро (-0,4068 грн).

Прогноз курса

Как сказал в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, на этой неделе в целом рынок будет находиться в состоянии новых курсов, сформированных по итогам мая.

По его словам, продлится период привыкания как покупателей, так и продавцов валюты.

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