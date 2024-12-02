Скільки коштують долар та євро: обмінники виставили нові курси валют

Курс долара в обмінних пунктах України є стабільним, як і ситуація на міжбанку. Єдина європейська валюта дорожчає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 2 грудня середній курс продажу долара в Україні не змінився – 41,85 гривні, курс євро зріс на 10 копійок до 44,40 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,35 гривні, євро по 43,70 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,60-41,62 грн/долар (купівля-продаж) - без змін порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає другий день поспіль після історичного максимуму.

Офіційний курс на 2 грудня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,5847 грн за 1 долар (-0,0109 грн).

Офіційний курс євро становитиме 43,901 гривень за 1 євро (+0,0384 грн).

Ситуація на ринку

Статистика свідчить, що у листопаді НБУ значно скоротив інтервенції на міжбанку для підтримки гривні. НБУ у листопаді 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку 2,732 млрд доларів, що на 20,3% менше, ніж у жовтні (3,428 млрд доларів).

Наприкінці листопада курс долара двічі оновлював максимуми. Рекордне значення було зафіксовано 28 листопада - 41,60 грн/долар.

У результаті за листопад курс долара зріс на 0,8% - з 41,27 грн/долар до 41,59 грн/долар. З початку року курс зріс на 9,5% (з 37,98 до 31 грудня 2023 року).

Курс на готівковому ринку залежить від міжбанку. За місяць курс зріс на 35 копійок до 41,85 грн/долар.