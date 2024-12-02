Сколько стоят доллар и евро: обменники выставили новые курсы валют

Курс доллара в обменных пунктах Украины стабилен, как и ситуация на межбанке. Единая европейская валюта дорожает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 2 декабря средний курс продажи доллара в Украине не изменился - 41,85 гривен, курс евро вырос на 10 копеек до 44,40 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,35 гривен, евро по 43,70 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,60-41,62 грн/доллар (покупка-продажа) - без изменений по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет второй день подряд после исторического максимума.

Официальный курс на 2 декабря 2024 года установлен на таком уровне: 41,5847 гривен за 1 доллар (-0,0109 грн).

Официальный курс евро составит 43,901 гривен за 1 евро (+0,0384 грн).

Ситуация на рынке

Статистика свидетельствует, что в ноябре НБУ значительно сократил интервенции на межбанке для поддержки гривны. НБУ в ноябре 2024 года продал на межбанковском валютном рынке 2,732 млрд долларов, что на 20,3% меньше, чем в октябре (3,428 млрд долларов).

В конце ноября курс доллара дважды обновлял максимумы. Рекордное значение было зафиксировано 28 ноября - 41,60 грн/доллар.

В итоге за ноябрь курс доллара вырос на 0,8% - с 41,27 грн/доллар до 41,59 грн/доллар. С начала года курс вырос на 9,5% (с 37,98 на 31 декабря 2023 года).

Курс на наличном рынке полностью зависит от межбанка. За месяц курс вырос на 35 копеек до 41,85 грн/доллар.