НБУ знижує курс долара другий день поспіль після історичного максимуму

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає другий день поспіль після історичного максимуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 2 грудня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,5847 грн за 1 долар (-0,0109 грн).

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Офіційний курс євро становитиме 43,901 гривень за 1 євро (+0,0384 грн).

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На міжбанку сьогодні курс упав на 1 копійку до 41,57-41,60 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

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На готівковому ринку курс долара впав на 10 копійок до 41,85 гривні.

Ситуація на ринку

Нагадаємо, НБУ тримав курс долара щодо стабільного протягом чотирьох місяців. Однак наприкінці листопада долар двічі оновлював максимуми. Рекордне значення було зафіксовано 28 листопада – 41,60 грн/долар.

У результаті за листопад курс долара зріс на 0,8% – з 41,27 грн/долар до 41,60 грн/долар.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин зазначає, що наразі Нацбанк все ще досить міцний курс, але інфляція продовжує зростати, і це впливає на переоцінку курсу.

"Прогнозований курс гривні на 2025 рік становить 45 гривень за долар. Однак через багато невідомих факторів цей курс може коливатися і бути навіть ближчим до 50 гривень за долар, якщо ситуація погіршиться", - сказав він.

За його словами, на ринку накопичилися значні дисбаланси і головним чинником цього є високий інфляційний імпульс, який не вплинув на вартість долара.