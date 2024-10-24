Скільки коштують долар та євро: обмінники оновили курси

Станом на ранок 24 жовтня середній курс продажу долара в Україні не змінився – 41,50 гривень, курс євро впав на 15 копійок до 45,10 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,00 грн, євро по 44,40 грн.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,26-41,29 грн/долар (купівля-продаж) – без змін порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривень. Долар подешевшав після двох днів зростання.

Офіційний курс на 24 жовтня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,2739 грн за 1 долар (-0,0574 грн).

Курс євро становитиме 44,4355 гривень за 1 євро (-0,2726 грн).

Прогноз курсу

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що 2025 року курс долара до гривні зросте приблизно на 10% до 45 гривень. Згідно з розрахунками фонду, середньорічний курс у 2024 році становитиме 41 грн/долар.