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Сколько стоят доллар и евро: обменники обновили курсы

Фото: курс доллара не изменился (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины стабилизировался. Единая европейская валюта подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 24 октября средний курс продажи доллара в Украине не изменился - 41,50 гривен, курс евро упал на 15 копеек до 45,10 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,00 гривен, евро по 44,40 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,26-41,29 грн/доллар (покупка-продажа) - без изменений по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после двух дней роста.

Официальный курс на 24 октября 2024 года установлен на таком уровне: 41,2739 гривен за 1 доллар (-0,0574 грн).

Курс евро составит 44,4355 гривен за 1 евро (-0,2726 грн).

Прогноз курса

Международный валютный фонд прогнозирует, что в  2025 году курс доллара к гривне вырастет примерно на 10% до 45 гривен. Согласно расчетам фонда, среднегодовой курс в 2024 году составит 41 грн/доллар.

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