Курс долара впав після дводенного зростання
Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після двох днів зростання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 24 жовтня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,2739 грн за 1 долар (-0,0574 грн).
bank.gov.ua
Курс євро становитиме 44,4355 гривень за 1 євро (-0,2726 грн).
bank.gov.ua
На міжбанку сьогодні курс не змінився – 41,27-41,29 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.
udinform.com
На готівковому ринку курс долара впав на 5 копійок до 41,50 гривень.
Прогноз курсу
Міжнародний валютний фонд покращив прогноз курсу долара до гривні до 2029 року. Долар коштуватиме 50 гривень лише 2028 року.
Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара становитиме:
- 2024 рік – 41,0 грн/долар (прогноз за квітень – 41,0 грн/долар)
- 2025 рік – 45,0 грн/долар (прогноз за квітень – 45,8 грн/долар)
- 2025 рік – 46,8 грн/долар (прогноз за квітень – 48,6 грн/долар).