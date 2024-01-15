Скільки коштують долар та євро: обмінники оновили курси валют на початку тижня

На ранок 15 січня середній курс продажу долара в Україні впав на 5 копійок до 38,90 гривень, курс євро впав на 5 копійок до 42,70 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 38,40 грн, євро по 42,00 грн.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 37,88-37,93 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 4 копійки порівняно з відкриттям у попередній день.

Офіційний курс

НБУ опустив офіційний курс долара до мінімуму з кінця грудня. Офіційний курс на 15 січня 2024 року встановлено на такому рівні: 37,8386 грн за 1 долар (-0,1596 грн). Курс євро становитиме 41,3879 гривень за 1 євро (-0,3531 грн).

Прогноз на тиждень

Як повідомив РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, на цьому тижні можна розраховувати на те, що ринок повернеться до трендів грудня, суть яких полягає у поступовому наближенні курсів міжбанку та готівкового ринку та створенні передумов до єдиного курсу валют.

Як прогнозує експерт, з 15 по 21 січня основні показники ринку будуть такими:

на міжбанку через активність регулятора курсовий коридор складе 38-38,6 грн/долар та 39-40,5 грн/євро, коливання навряд чи перевищать 0,3 грн;

на готівковому ринку коридор валютних коливань буде в межах 38,5-39,5 грн/долар та 39-41 грн/долар, щоденні курсові зміни не перевищать 0,5-0,6 грн.

Нагадаємо, курс долара значно знизився в останні дні і впав нижче за 38 гривень на міжбанку. Офіційний курс знизився до показників кінця грудня минулого року – 37,83 грн/долар. Причиною стало зменшення дефіциту валюти на міжбанку, через що НБУ скоротив продаж доларів. Відповідно, на готівковому ринку курс впав нижче за 39 гривень.