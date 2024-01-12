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НБУ опустив офіційний курс долара до мінімуму з кінця грудня

Україна, П'ятниця 12 січня 2024 15:44
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НБУ опустив офіційний курс долара до мінімуму з кінця грудня Фото: курс долара впав на 16 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знову знизив курс долара. Долар подешевшав до мінімуму з кінця грудня минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 15 січня 2024 року встановлено на такому рівні: 37,8386 грн за 1 долар (-0,1596 грн).

НБУ опустив офіційний курс долара до мінімуму з кінця грудня

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 41,3879 гривень за 1 євро (-0,3531 грн).

НБУ опустив офіційний курс долара до мінімуму з кінця грудня

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 10 копійок до 37,84-38,89 грн/долар (купівля-продаж).

НБУ опустив офіційний курс долара до мінімуму з кінця грудня

udinform.com

На готівковому ринку курс упав на 15 копійок до 38,95 грн/долар.

Коментар НБУ

Як заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, центробанк у 2024 році продовжить згладжувати значні курсові коливання, зберігаючи прихильність до "курсової стійкості".

За його словами, наприкінці 2023 року на ринок впливав сезонний фактор, а надалі більше значення матимуть фундаментальні чинники.

"Якщо подивитися на динаміку обмінного курсу практично за три місяці, то відхилення від курсу фіксації 36,6 не таке, яке, на нашу думку, може підвісити та спростувати наше твердження про курсову стійкість та про забезпечення привабливості гривневих активів", - повідомив Ніколайчук.

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