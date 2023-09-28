Скільки коштують долар та євро: обмінники оновили курси валют

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 28 вересня середній курс долара в Україні не змінився – 38,20 гривні, курс євро впав на 15 копійок до 40,75 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,70 гривні, євро по 40,05 гривні.

Офіційний курс долара НБУ не змінюється з 21 липня минулого року - 36,5686 гривень за долар. Офіційний курс євро на 28 вересня становить 38,5506 гривні за євро (-0,2103 гривні).

Фіксований курс

Національний банк України з початку війни тримає фіксований курс гривні до долара. У липні НБУ схвалив Стратегію пом'якшення валютних обмежень.

Згідно з документом про перехід до плаваючого курсоутворення або "відпускання" курсу навіть у середньостроковій перспективі не йдеться.

Спочатку, коли буде сформовано стійкі передумови, НБУ перейде до керованої гнучкості. У такий режим, на відміну від плаваючого курсу, НБУ покриватиме структурний дефіцит валюти на ринку. Завдяки цьому курс зможе як слабшати, так і зміцнюватися, йдеться у повідомленні.

При цьому НБУ суттєво обмежуватиме рух курсу в обидві сторони, не допускаючи ні стрімкого ослаблення гривні, ні значного зміцнення.