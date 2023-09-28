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Сколько стоят доллар и евро: обменники обновили курсы валют

Украина, Четверг 28 сентября 2023 11:16
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Сколько стоят доллар и евро: обменники обновили курсы валют Фото: курс доллара не изменился (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины стабилизировался. Единая европейская валюта продолжает дешеветь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 28 сентября средний курс доллара в Украине не изменился - 38,20 гривен, курс евро упал на 15 копеек до 40,75 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,70 гривен, евро по 40,05 гривен.

Официальный курс доллара НБУ не меняется с 21 июля прошлого года - 36,5686 гривен за доллар. Официальный курс евро на 28 сентября составляет 38,5506 гривен за евро (-0,2103 гривен).

Сколько стоят доллар и евро: обменники обновили курсы валют

Фиксированный курс

Национальный банк Украины с начала войны держит фиксированный курс гривны по отношению к доллару. В июле НБУ одобрил Стратегию смягчения валютных ограничений.

Согласно документу о переходе к плавающему курсообразованию или "отпусканию" курса даже в среднесрочной перспективе речь не идет.

Сначала, когда будут сформированы устойчивые предпосылки, НБУ перейдет к управляемой гибкости. В такой режим, в отличие от плавающего курса, НБУ будет покрывать структурный дефицит валюты на рынке. Благодаря этому курс сможет как ослабевать, так и укрепляться, говорится в сообщении.

При этом НБУ будет существенно ограничивать движение курса в обе стороны, не допуская ни стремительного ослабления гривны, ни значительного укрепления.

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