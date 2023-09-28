Фіксований чи плаваючий? Що НБУ планує робити з курсом долара

Національний банк України з початку війни тримає фіксований курс гривні до долара, який з липня минулого року становить 36,6 гривень. Відповідь на, що буде з курсом надалі, дає Стратегія пом’якшення валютних обмежень НБУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ .

Прес-служба підготувала роз’яснення Стратегії НБУ, яке перекладає простішою мовою ключові положення документа.

Чому НБУ планує пом'якшувати валютні обмеження та перейти до більшої гнучкості курсу

Як зазначили в прес-службі, фіксація офіційного курсу та впровадження жорстких валютних обмежень 24 лютого 2022 року дали змогу запобігти паніці, сприяли адаптації бізнесу та населення до умов повномасштабної війни. Але з часом недоліки режиму фіксованого курсу починають переважати його переваги.

Після кризи 2014-2015 років НБУ перейшов до режиму плаваючого курсоутворення. Упродовж наступних років і до повномасштабного вторгнення курс гривні, попри коливання в обидва боки відповідно до ринкових тенденцій, залишався відносно стабільним, йдеться в роз’ясненні.

"Повернення до більш ринкових засад курсоутворення і цього разу дасть змогу посилити стійкість економіки та валютного ринку до зовнішніх та внутрішніх змін", - вважають в НБУ.

Водночас про перехід до плаваючого курсоутворення чи "відпускання" курсу навіть у середньостроковій перспективі не йдеться. Спочатку, коли будуть сформовані стійкі передумови, НБУ перейде до керованої гнучкості. За такого режиму, на відміну від плаваючого курсу, НБУ покриватиме структурний дефіцит валюти на ринку. Завдяки цьому курс зможе як послаблюватися, так і зміцнюватися, йдеться в повідомленні.

При цьому НБУ суттєво обмежуватиме рух курсу в обидва боки, не допускаючи ні стрімкого послаблення гривні, ні значного посилення.

У результаті продаж валюти НБУ даватиме змогу зберігати курсову стійкість, а високі ставки за гривневими депозитами у гривні й надалі захищатимуть заощадження від інфляційного знецінення, додали в НБУ.

Процес пом’якшення валютних обмежень відбуватиметься у три етапи:

1. мінімізація множинності обмінних курсів, збільшення можливостей для проведення торгових операцій бізнесу, сприяння новим кредитам / інвестиціям;

2. лібералізація торгового фінансування, управління валютними ризиками банків, можливості репатріації відсотків за "старими" боргами;

3. поступове зменшення валютних обмежень до рівня, який діяв до початку повномасштабної війни.

"НБУ не встановлює конкретних дат для переходу до більш гнучкого курсу чи пом'якшення обмежень. Будь-які кроки в цьому напрямі здійснюватимуться лише тоді, коли будуть сформовані належні стійкі передумови", - повідомили в прес-службі.

Фінальна мета реалізації Стратегії - поступове повернення до інфляційного таргетування з плаваючим курсоутворенням, як це було до повномасштабної війни.

Цей режим дає змогу НБУ одночасно забезпечувати цінову та фінансову стабільність, а також підтримувати стійке економічне зростання. Повертатися до нього НБУ також буде лише за наявності відповідних передумов і це не питання найближчої перспективи, зазначили в центробанку.