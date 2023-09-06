UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Скільки коштують долар та євро: обмінники оновили курси валют

Фото: курс долара не змінився (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України стабілізувався. Єдина європейська валюта продовжує дешевшати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 6 вересня середній курс долара в Україні не змінився - 37,85 гривні, курс євро впав на 20 копійок до 40,90 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,35 гривні, євро по 40,20 гривні.

Офіційний курс долара НБУ зафіксовано з липня минулого року - 36,5686 гривень за долар. Офіційний курс євро на 6 вересня становить 39,2527 гривні за євро (-0,2450 гривні).

Падіння курсу долара

НБУ з кінця серпня дозволив банкам продавати населенню безготівкову валюту обсягом 50 тисяч гривень на місяць. Цю валюту банки купують у НБУ за курсом 36,93 гривні за долар і продають громадянам приблизно по 37,50. Це може призвести до того, що курс на готівковому ринку повернеться на цей рівень. Курс уже почав падати після того, як у серпні він виріс на 1 гривню до 38,60 гривень за долар.

За даними НБУ, у серпні населення України відновило скуповування валюти в банках. За місяць українці купили на 150 млн доларів більше, ніж продали. З початку року громадяни поповнили свої валютні резерви майже на 2 млрд доларів.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долараКурс НБУ