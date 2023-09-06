Сколько стоят доллар и евро: обменники обновили курсы валют

По состоянию на утро 6 сентября средний курс доллара в Украине не изменился - 37,85 гривен, курс евро упал на 20 копеек до 40,90 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,35 гривен, евро по 40,20 гривен.

Официальный курс доллара НБУ зафиксирован с июля прошлого года - 36,5686 гривен за доллар. Официальный курс евро на 6 сентября составляет 39,2527 гривен за евро (-0,2450 гривен).

Падение курса доллара

НБУ с конца августа разрешил банкам продавать населению безналичную валюту в объеме 50 тысяч гривен в месяц. Эту валюту банки покупают у НБУ по курсу 36,93 гривен за доллар и продают гражданам приблизительно по 37,50. Это может привести к тому, что курс на наличном рынке вернется на этот уровень. Курс уже начал падать после того, как августе он вырос на 1 гривну до 38,60 гривен за доллар.

По данным НБУ, в августе население Украины возобновило скупку валюты в банках. За месяц украинцы купили на 150 млн долларов больше, чем продали. С начала года граждане пополнили свои валютные резервы почти на 2 млрд долларов.