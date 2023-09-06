RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сколько стоят доллар и евро: обменники обновили курсы валют

Фото: курс доллара не изменился (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины стабилизировался. Единая европейская валюта продолжает дешеветь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 6 сентября средний курс доллара в Украине не изменился - 37,85 гривен, курс евро упал на 20 копеек до 40,90 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,35 гривен, евро по 40,20 гривен.

Официальный курс доллара НБУ зафиксирован с июля прошлого года - 36,5686 гривен за доллар. Официальный курс евро на 6 сентября составляет 39,2527 гривен за евро (-0,2450 гривен).

Падение курса доллара

НБУ с конца августа разрешил банкам продавать населению безналичную валюту в объеме 50 тысяч гривен в месяц. Эту валюту банки покупают у НБУ по курсу 36,93 гривен за доллар и продают гражданам приблизительно по 37,50. Это может привести к тому, что курс на наличном рынке вернется на этот уровень. Курс уже начал падать после того, как августе он вырос на 1 гривну до 38,60 гривен за доллар.

По данным НБУ, в августе население Украины возобновило скупку валюты в банках. За месяц украинцы купили на 150 млн долларов больше, чем продали. С начала года граждане пополнили свои валютные резервы почти на 2 млрд долларов.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллараКурс НБУ