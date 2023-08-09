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Скільки коштують долар та євро: обмінники виставили нові курси валют

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Україна, Середа 09 серпня 2023 11:04
Скільки коштують долар та євро: обмінники виставили нові курси валют Фото: курс долара виріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України трохи зріс. Єдина європейська валюта також подорожчала

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 9 серпня середній курс долара Україною зріс на 5 копійок до 37,55 гривень, курс євро зріс на 5 копійок до 41,60 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,00 грн., євро по 40,90 грн.

Офіційний курс долара НБУ не змінюється з липня минулого року – 36,5686 гривень за долар. Офіційний курс євро на 9 серпня становить 40,0134 грн. за євро (-0,1499 грн.).

Скільки коштують долар та євро: обмінники виставили нові курси валют

Ситуація на ринку

За даними НБУ, олітика центробанку зі збільшення привабливості гривневих активів сприяла посиленню стійкості валютного ринку протягом ІІ кварталу. Попит на валюту знижувався, зміцнився готівковий курс гривні, суттєво скоротилися інтервенції НБУ (до 5,1 млрд доларів порівняно з 7,2 млрд доларів у I кварталі).

Також помітно поліпшилися курсові очікування. Цьому, зокрема, сприяло подальше зростання міжнародних резервів завдяки регулярній міжнародній допомозі.

Стабільним залишався і готівковий ринок іноземної валюти. Спред між готівковим та безготівковим курсами знизився до 2% на кінець червня, тоді як ще в середині минулого року перевищував 25%.

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