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Сколько стоят доллар и евро: обменники выставили новые курсы валют

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Украина, Среда 09 августа 2023 11:04
Сколько стоят доллар и евро: обменники выставили новые курсы валют Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины немного вырос. Единая европейская валюта также подорожала

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 9 августа средний курс доллара по Украине вырос на 5 копеек до 37,55 гривен, курс евро вырос на 5 копеек до 41,60 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,00 гривен, евро по 40,90 гривен.

Официальный курс доллара НБУ не меняется с июля прошлого года - 36,5686 гривен за доллар. Официальный курс евро на 9 августа составляет 40,0134 гривен за евро (-0,1499 гривен).

Сколько стоят доллар и евро: обменники выставили новые курсы валют

Ситуация на рынке

По данным НБУ, политика центробанка по увеличению привлекательности гривневых активов способствовала усилению устойчивости валютного рынка в течение ІІ квартала. Спрос на валюту снижался, укрепился наличный курс гривны, существенно сократились интервенции НБУ (до 5,1 млрд долларов по сравнению с 7,2 млрд долларов в I квартале).

Также заметно улучшились курсовые ожидания. Этому, в частности, способствовал дальнейший рост международных резервов благодаря регулярной международной помощи.

Стабильным оставался и наличный рынок иностранной валюты. Спред между наличным и безналичным курсами снизился до 2% к концу июня, тогда как еще в середине прошлого года превышал 25%.

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