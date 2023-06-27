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Скільки коштують долар та євро: обмінники виставили свіжий курс

Фото: курс долара виріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України трохи підвищився. Єдина європейська валюта також подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 27 червня середній курс долара Україною зріс на 5 копійок до 37,35 гривень. Курс євро зріс на 5 копійок до 41,05 гривні за євро. В обмінних пунктах купують долар у середньому по 36,85 гривні, євро по 40,35 гривні.

Офіційний курс долара НБУ було зафіксовано з 21 липня 2022 року та становить 36,5686 гривень за долар. Офіційний курс євро на 27 червня становить 39,9238 грн за євро (+0,1500 грн).

Прогноз курсу

Нагадаємо, курс долара до гривні на готівковому ринку повільно знижується, але падіння нижче за офіційний рівень 36,6 навряд чи можливе.

Курс євро до долара на міжнародному ринку піднявся до рівня 1,1, тож в Україні на готівковому ринку євро коштує близько 41 гривні. Але подальшого подорожчання на євро чекати не варто.

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