Сколько стоят доллар и евро: обменники выставили свежий курс

По состоянию на утро 27 июня средний курс доллара по Украине вырос на 5 копеек до 37,35 гривен. Курс евро вырос на 5 копеек до 41,05 гривен за евро. В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 36,85 гривен, евро по 40,35 гривен.

Официальный курс доллара НБУ был зафиксирован с 21 июля 2022 года и составляет 36,5686 гривен за доллар. Официальный курс евро на 27 июня составляет 39,9238 гривен за евро (+0,1500 гривен).

Прогноз курса

Напомним, курс доллара к гривне на наличном рынке медленно снижается, но падение ниже официального уровня 36,6 вряд ли возможно.

Курс евро к доллару на международном рынке поднялся до уровня 1,1, поэтому в Украине на наличном рынке евро стоит около 41 гривен. Но дальнейшего подорожания евро ждать не стоит.