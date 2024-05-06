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Скільки коштують долар та євро в обмінниках: курси на початку тижня

Фото: курс долара не змінився (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України стабільний на початку тижня. Єдина європейська валюта трохи подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 6 травня середній курс продажу долара в Україні не змінився – 39,85 гривні, курс євро зріс на 5 копійок до 42,90 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 39,35 гривні, євро по 42,20 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 39,34-39,37 грн/долар (купівля-продаж) – зниження на 2 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України знизив курс долара до гривні.

Офіційний курс на 6 травня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,3969 грн за 1 долар (-0,1376 грн). Курс євро становитиме 42,3359 гривень за 1 євро (+0,0261 грн).

Коментар НБУ

Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, коливання курсу долара на сьогоднішній день не становлять небезпеки.

За його словами, ситуація є достатньо контрольованою, але ризики залишаються.

Пишний підтвердив, що НБУ буде присутнім на ринку та забезпечуватиме курсову стійкість. При цьому центробанк має намір надавати ринку можливість реагувати як на зовнішні, так і на внутрішні чинники.

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