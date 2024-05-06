Сколько стоят доллар и евро в обменниках: курсы в начале недели

По состоянию на утро 6 мая средний курс продажи доллара в Украине не изменился - 39,85 гривен, курс евро вырос на 5 копеек до 42,90 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 39,35 гривен, евро по 42,20 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 39,34-39,37 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 2 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне.

Официальный курс на 6 мая 2024 года установлен на таком уровне: 39,3969 гривен за 1 доллар (-0,1376 грн). Курс евро составит 42,3359 гривен за 1 евро (+0,0261 грн).

Комментарий НБУ

Как заявил глава НБУ Андрей Пышный, колебания курса доллара на сегодняшний день не представляют опасности.

По его словам, ситуация достаточно контролируемая, но риски остаются.

Пышный подтвердил, что НБУ будет присутствовать на рынке и обеспечивать курсовую устойчивость. При этом центробанк намерен давать рынку возможность реагировать как на внешние, так и на внутренние факторы.