Скільки коштують долар та євро наприкінці тижня: свіжий курс в обмінниках

Станом на ранок 8 вересня середній курс долара в Україні не змінився – 38,05 гривень, курс євро - 41,00 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,55 гривні, євро по 40,30 гривні.

Офіційний курс долара НБУ зафіксовано з липня минулого року - 36,5686 гривень за долар. Офіційний курс євро станом на 8 вересня становить 39,1467 гривень за євро (-0,1389 гривень).

Прогноз до кінця 2023 року

Аналітики компанії Dragon Capital прогнозують, що Національний банк може відмовитися від фіксованого курсу гривні до долара наприкінці 2023 року або на початку наступного.

Вони очікують на офіційний обмінний курс гривні на кінець 2023 року на рівні 36,6-37,5 грн/долар, порівняно з попереднім прогнозом 39 грн/долар, і прогнозують помірне послаблення до 41 грн/долар до кінця 2024 року.

Коливання курсу долара

За даними НБУ, середній курс продажу готівкового долара в Україні у серпні 2023 року зріс на 1,4% - до 37,80 гривень.

За даними НБУ, гривня ослабла до долара на готівковому ринку через сезонні фактори. Водночас рішення НБУ дозволити купівлю валюти онлайн змінило ситуацію.

Нагадаємо, наприкінці серпня НБУ дозволив банкам продавати населенню безготівкову валюту у розмірі 50 тисяч гривень на місяць, що призвело до падіння долара нижче за рівень 38 гривень.