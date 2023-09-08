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Сколько стоят доллар и евро в конце недели: свежий курс в обменниках

Фото: курс доллара стабилизировался (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины стабилизировался выше 38 гривен. Единая европейская валюта стоит 41 гривну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 8 сентября  средний курс доллара в Украине не изменился - 38,05 гривен, курс евро -  41,00 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,55 гривен, евро по 40,30 гривен.

Официальный курс доллара НБУ зафиксирован с июля прошлого года - 36,5686 гривен за доллар. Официальный курс евро на 8 сентября  составляет 39,1467 гривен за евро (-0,1389 гривен).

Прогноз до конца 2023 года

Аналитики компании Dragon Capital прогнозируют, что Национальный банк может отказаться от фиксированного курса гривны к доллару в конце 2023 года или начале следующего.

Они ожидают официальный обменный курс гривны на конец 2023 года на уровне 36,6-37,5 грн/доллар, по сравнению с предыдущим прогнозом 39 грн/доллар, и прогнозируют умеренное ослабление до 41 грн/доллар к концу 2024 года.

Колебания курса доллара

По данным НБУ, средний курс продажи наличного доллара в Украине в августе 2023 года вырос на 1,4% до 37,80 гривен.

По данным НБУ, гривна ослабла к доллару на наличном рынке из-за сезонных факторов. В то же время решение НБУ разрешить покупку валюты онлайн изменило ситуацию.

Напомним, в конце августа НБУ разрешил банкам продавать населению безналичную валюту в размере 50 тысяч гривен в месяц, что привело к падению доллара ниже уровня 38 гривен.

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