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Скільки коштують долар та євро: курси в обмінних пунктах

Фото: курс долара стабільний (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України стабілізувався. Єдина європейська валюта також без змін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 5 березня середній курс продажу долара в Україні не змінився – 38,60 гривень, курс євро - 42,0 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 38,10 гривні, євро по 41,30 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 38,31 – 38,33 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 3 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара. Долар дорожчає другий день поспіль.

Офіційний курс на 5 березня 2024 року встановлено на такому рівні: 38,3135 грн за 1 долар (+0,1560 грн). Курс євро становитиме 41,5433 гривень за 1 євро (+0,2798 грн).

Валютні заощадження

За даними НБУ, українці в лютому скоротили купівлю доларів у банках до 824,5 млн доларів.

Обсяг купівлі впав у порівнянні з січнем на 25,3%, коли українці купили рекордний за 11 років обсяг валюти (1,103 млрд доларів).

Іноземна валюта залишається основною формою заощаджень для українців. Національний банк України повідомив про зростання обсягів готівкової валюти поза банками у 2023 році на 11,8 млрд доларів. Цей обсяг включає готівкову валюту як населення, так і бізнесу.

НБУ не публікує абсолютних цифр, але попередні відкриті дані свідчать зараз, ця сума досягла 120 млрд доларів.

 

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