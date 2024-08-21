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Скільки коштують долар та євро: актуальні курси в обмінниках

Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України припинив зростання слідом за зміною ситуації на міжбанківському валютному ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 21 серпня середній курс продажу долара в Україні впав на 5 копійок до 41,50 гривень, курс євро зріс на 5 копійок до 45,90 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,00 гривні, євро по 45,20 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,32-41,37 грн/долар (купівля-продаж) – на 3 копійки нижче порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара щодо гривні. Долар дорожчає третій день поспіль.

Офіційний курс на 21 серпня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,3459 грн за 1 долар (+0,0432 грн).

Курс євро становитиме 45,8195 гривень за 1 євро (+0,2110 грн). Це історичний максимум, попередній був 19 серпня – 45,6085.

Прогноз курсу

В інвесткомпанії ICU прогнозують, що курс долара до кінця року буде помірно зростати.

На думку аналітиків, НБУ й надалі має можливість обирати бажаний темп ослаблення гривні в найближчій перспективі, а темпи ослаблення мають бути такими, щоб не створити ризиків для цінової стабільності.

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