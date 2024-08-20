Чому долар буде дорожчати: аналітики ICU погіршили валютний прогноз на 2024 рік

"Ми не очікуємо вищих темпів знецінення гривні у другому півріччі 2024 року порівняно з першими півріччям. Тож ми лише незначно переглядаємо наш прогноз курсу наприкінці року до 42,6 грн/долар порівняно з попереднім прогнозом 42,3 грн/долар", - йдеться в прогнозі.

Як зазначається в огляді, валютний ринок і надалі працює в умовах значного дефіциту, тож НБУ вимушений щодня проводити інтервенції з продажу валюти в значних обсягах. В останні місяці обсяги інтервенцій помітно зросли через розширення дефіциту зовнішньої торгівлі, збільшення попиту на валюту з боку населення та ефекти валютної лібералізації. НБУ в середньому щотижня продавав 600 млн доларів у квітні-липні порівняно із 450 млн доларів у 1 кварталі 2024 року.

Курс долара зріс на 12% з моменту відмови від фіксованого курсу в жовтні минулого року. НБУ дотримується режиму керованої гнучкості курсу, який передбачає, що Нацбанк компенсує структурний дефіцит на валютному ринку, зберігаючи певний рівень волатильності курсу. Вона дійсно зараз є меншою, ніж у роки до початку великої війни, йдеться в огляді.

"Проте короткі епізоди швидкого послаблення гривні призводили до значного зростання попиту на валюту з боку населення. Останній такий епізод трапився в середині липня, коли долар подорожчав на 2,3% за два тижні. Після цього НБУ змушений був значно збільшити інтервенції, щоб заспокоїти ринок та розвернути тренд обмінного курсу", - зазначили аналітики.

Поточний рівень інтервенцій із продажу валюти не є критично високим для НБУ, резерви НБУ помітно зростуть до кінця поточного року. Це означає, що Нацбанк не перебуває під тиском, коли курс потрібно послаблювати через нестачу ресурсів, йдеться в огляді.

"НБУ й надалі має змогу обирати бажаний темп послаблення гривні в осяжній перспективі. Темпи послаблення мають бути такими, щоб не створити ризиків для цінової стабільності. Хоча НБУ чітко повідомив, що не прагне забезпечити зі ставність дохідностей за гривневими та валютними активами, забезпечення паритету дохідностей усе ж залишатиметься однією з незадекларованих цілей монетарної політики", - додали аналітики.