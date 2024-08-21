ua en ru
Ср, 21 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Скільки коштують долар та євро: актуальні курси в обмінниках

Україна, Середа 21 серпня 2024 10:11
UA EN RU
Скільки коштують долар та євро: актуальні курси в обмінниках Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України припинив зростання слідом за зміною ситуації на міжбанківському валютному ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 21 серпня середній курс продажу долара в Україні впав на 5 копійок до 41,50 гривень, курс євро зріс на 5 копійок до 45,90 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,00 гривні, євро по 45,20 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,32-41,37 грн/долар (купівля-продаж) – на 3 копійки нижче порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара щодо гривні. Долар дорожчає третій день поспіль.

Офіційний курс на 21 серпня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,3459 грн за 1 долар (+0,0432 грн).

Курс євро становитиме 45,8195 гривень за 1 євро (+0,2110 грн). Це історичний максимум, попередній був 19 серпня – 45,6085.

Прогноз курсу

В інвесткомпанії ICU прогнозують, що курс долара до кінця року буде помірно зростати.

На думку аналітиків, НБУ й надалі має можливість обирати бажаний темп ослаблення гривні в найближчій перспективі, а темпи ослаблення мають бути такими, щоб не створити ризиків для цінової стабільності.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс НБУ
NEWS
Чому РФ прагне захопити Покровськ за будь-яку ціну: думка експерта
Чому РФ прагне захопити Покровськ за будь-яку ціну: думка експерта
DAILY
Зона ризику. Чого чекати від наступу ЗСУ у Курській області і як це змінить війну
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Зона ризику. Чого чекати від наступу ЗСУ у Курській області і як це змінить війну