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Сколько стоят доллар и евро: актуальные курсы в обменниках

Украина, Среда 21 августа 2024 10:11
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Сколько стоят доллар и евро: актуальные курсы в обменниках Фото: курс доллара упал на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины прекратил рост вслед за изменением ситуации на межбанковском валютном рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 21 августа средний курс продажи доллара в Украине упал на 5 копеек до 41,50 гривен, курс евро вырос на 5 копеек до 45,90 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,00 гривен, евро по 45,20 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,32-41,37 грн/доллар (покупка-продажа) - на 3 копейки ниже по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает третий день подряд.

Официальный курс на 21 августа 2024 года установлен на таком уровне: 41,3459 гривен за 1 доллар (+0,0432 грн).

Курс евро составит 45,8195 гривен за 1 евро (+0,2110 грн). Это исторический максимум, предыдущий был 19 августа - 45,6085.

Прогноз курса

В инвесткомпании ICU прогнозируют, что курс доллара до конца года будет умеренно расти.

По мнению аналитиков, НБУ и дальше имеет возможность выбирать желаемый темп ослабления гривны в обозримой перспективе, а темпы ослабления должны быть такими, чтобы не создать рисков для ценовой стабильности.

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