Скільки коштують долар та євро: актуальні курси в обмінниках

Станом на ранок 3 квітня середній курс продажу долара в Україні зріс на 5 копійок до 39,55 гривні, курс євро зріс на 5 копійок до 42,95 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 39,05 гривні, євро по 42,25 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 39,32-39,34 грн/долар (купівля-продаж) – без змін порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль.

Офіційний курс на 3 квітня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,3236 грн за 1 долар (+0,2487 грн). Курс євро становитиме 42,2768 гривень за 1 євро (+0,1384 грн).

Ситуація на ринку

Долар значно подорожчав упродовж березня. Офіційний курс НБУ піднявся на 2,7% із 38,20 грн/долар на 29 лютого до 39,22 грн/долар на 29 березня. Упродовж місяця курс неодноразово оновлював рекорди. Історичний максимум було зафіксовано 27 березня - 39,34 грн/долар. Наприкінці місяця курс трохи знизився.

За даними НБУ, населення України в березні 2024 року продало комерційним банкам готівкову та безготівкову валюту на 1,555 млрд доларів (в еквіваленті) і купило на 2,130 млрд доларів. Чиста купівля валюти становила 574,9 млрд доларів.

Обсяг купівлі впав у порівнянні з лютим на 30,3%, коли українці купили 824,5 млн доларів.