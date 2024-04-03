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Сколько стоят доллар и евро: актуальные курсы в обменниках

Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжил рост. Единая европейская валюта также подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 3 апреля средний курс продажи доллара в Украине вырос на 5 копеек до 39,55 гривен, курс евро вырос на 5 копеек до 42,95 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 39,05 гривен, евро по 42,25 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 39,32-39,34 грн/доллар (покупка-продажа) - без изменений по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд.

Официальный курс на 3 апреля 2024 года установлен на таком уровне: 39,3236 гривен за 1 доллар (+0,2487 грн). Курс евро составит 42,2768 гривен за 1 евро (+0,1384 грн).

Ситуация на рынке

Доллар значительно подорожал в течение марта. Официальный курс НБУ поднялся на 2,7% с 38,20 грн/доллар на 29 февраля до 39,22 грн/доллар на 29 марта. В течение месяца курс неоднократно обновлял рекорды. Исторический максимум был зафиксирован 27 марта - 39,34 грн/доллар. В конце месяца курс немного снизился.

По данным НБУ, население Украины в марте 2024 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1,555 млрд долларов (в эквиваленте) и купило на 2,130 млрд долларов. Чистая покупка валюты составила 574,9 млрд долларов.

Объем покупки упал по сравнению с февралем на 30,3%, когда украинцы купили 824,5 млн долларов.

 

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