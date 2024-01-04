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Скільки коштують долар: курси валют в обмінних пунктах

Фото: курс долара впав на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України продовжує знижуватись після сильного зростання протягом останнього тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 4 січня середній курс продажу долара в Україні впав на 10 копійок до 39,05 гривень, курс євро впав на 35 копійок до 42,75 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 38,55 гривні, євро по 42,00 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 38,15-38,18 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 3 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України знову підвищив курс долара за підсумками торгів на міжбанку. Долар дорожчає шостий день поспіль і знову поновив історичний максимум.

Офіційний курс на 4 січня 2024 року встановлено на такому рівні: 38,1159 грн за 1 долар (+0,0320 грн). Курс євро становитиме 41,6073 гривень за 1 євро (-0,1136 грн).

Ситуація на ринку

Максимальний курс на готівковому ринку був зафіксований 1 січня - 39,50 за долар та 43,50 за євро. Потім курс почав знижуватись.

Наступного тижня, з 8 по 14 січня, глобальних змін на валютному ринку не очікується, сказав у коментарі РБК-Укаріна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку.

За його прогнозом, курсові рамки можливих (очікуваних) змін на міжбанку будуть на рівні 38-38,6 грн/долар та 39-40,5 грн/євро, а на готівці будуть у 38,5-39,5 грн/долар та 39-41 грн/євро.

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