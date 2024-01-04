Сколько стоят доллар: курсы валют в обменных пунктах

По состоянию на утро 4 января средний курс продажи доллара в Украине упал на 10 копеек до 39,05 гривен, курс евро упал на 35 копеек до 42,75 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 38,55 гривен, евро по 42,00 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 38,15-38,18 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 3 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снова повысил курс доллара по итогам торгов на межбанке. Доллар дорожает шестой день подряд и снова обновил исторический максимум.

Официальный курс на 4 января 2024 года установлен на таком уровне: 38,1159 гривен за 1 доллар (+0,0320 грн). Курс евро составит 41,6073 гривен за 1 евро (-0,1136 грн).

Ситуация на рынке

Максимальный курс на наличном рынке был зафиксирован 1 января - 39,50 за доллар и 43,50 за евро. Затем курс начал снижаться.

На следующей неделе, с 8 по 14 января, глобальных изменений на валютном рынке не ожидается, сказал в комментарии РБК-Укарина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка.

По его прогнозу, курсовые рамки возможных (ожидаемых) изменений на межбанке будут на уровне 38-38,6 грн/доллар и 39-40,5 грн/евро, а на наличном пределе будут в 38,5-39,5 грн/доллар и 39-41 грн/евро.