НБУ підняв офіційний курс долара до нового максимуму

Національний банк України знову підвищив курс долара за підсумками торгів на міжбанку. Долар дорожчає шостий день поспіль і знову поновив історичний максимум.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 4 січня 2024 року встановлено на такому рівні: 38,1159 грн за 1 долар (+0,0320 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 41,6073 гривень за 1 євро (-0,1136 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс не змінився - 38,13-38,15 грн/долар (купівля-продаж).

udinform.com

На готівковому ринку вранці курс впав на 15 копійок до 39,15 грн/долар.

Ситуація на ринку

Зростання курсу долара останнім часом було викликано дефіцитом валюти. НБУ у грудні 2023 року продав на міжбанківському валютному ринку 3,553 млрд доларів. Це максимальний обсяг із червня 2022 року.

Крім того, дані НБУ свідчать, що населення України у грудні 2023 року купило в банках 1,026 млрд доларів - рекордний за 11 років обсяг валюти (у листопаді 2012 року - 1,523 млрд доларів).

Загалом за 2023 рік українці купили 4,793 млрд доларів.