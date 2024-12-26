Скільки коштують долар і євро: свіжий курс в обмінниках

Станом на ранок 26 грудня середній курс продажу долара в Україні впав на 5 копійок до 42,20 гривень, курс євро не змінився - 44,20 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,70 гривень, євро по 43,50 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,80-41,84 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 3 копійки порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає другий день поспіль після історичного максимуму.

Офіційний курс на 26 грудня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,8623 гривень за 1 долар (-0,1252 грн).

Офіційний курс євро становитиме 43,5159 гривень за 1 євро (-0,1175 грн).

Прогноз курсу

Як заявив РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, цілком можливо, що до кінця року офіційний курс не дотягне до позначки в 42 грн/долар.

За його словами, основні коливання на міжбанку будуть відбуватися в досить вузькому коридорі - 41,6-41,9 грн/долар.