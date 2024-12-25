Курс долара падає другий день після історичного максимуму

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає другий день поспіль після історичного максимуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 26 грудня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,8623 гривень за 1 долар (-0,1252 грн).

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 43,5159 гривень за 1 євро (-0,1175 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 11 копійок до 41,82-41,87 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 10 копійок до 42,25 гривень.

Меморандум із МВФ

Українська влада в листі про наміри до керівництва МВФ повідомила про плани зберегти режим керованої гнучкості обмінного курсу.

У розділі "Грошово-кредитна і валютна політика", за який відповідає Національний банк України, ідеться, що курс долара залежатиме від ситуації на ринку.

Рівень обмінного курсу "визначатиметься превалюючими ринковими умовами", йдеться в листі.