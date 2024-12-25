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Курс долара падає другий день після історичного максимуму

Україна, Середа 25 грудня 2024 15:56
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Курс долара падає другий день після історичного максимуму Фото: курс долара впав на 12 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає другий день поспіль після історичного максимуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 26 грудня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,8623 гривень за 1 долар (-0,1252 грн).

Курс долара падає другий день після історичного максимуму

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 43,5159 гривень за 1 євро (-0,1175 грн).

Курс долара падає другий день після історичного максимуму

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 11 копійок до 41,82-41,87 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

Курс долара падає другий день після історичного максимуму

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 10 копійок до 42,25 гривень.

Меморандум із МВФ

Українська влада в листі про наміри до керівництва МВФ повідомила про плани зберегти режим керованої гнучкості обмінного курсу.

У розділі "Грошово-кредитна і валютна політика", за який відповідає Національний банк України, ідеться, що курс долара залежатиме від ситуації на ринку.

Рівень обмінного курсу "визначатиметься превалюючими ринковими умовами", йдеться в листі.

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