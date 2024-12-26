Сколько стоят доллар и евро: свежий курс в обменниках

По состоянию на утро 26 декабря средний курс продажи доллара в Украине упал на 5 копеек до 42,20 гривен, курс евро не изменился - 44,20 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,70 гривен, евро по 43,50 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,80-41,84 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 3 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет второй день подряд после исторического максимума.

Официальный курс на 26 декабря 2024 года установлен на таком уровне: 41,8623 гривен за 1 доллар (-0,1252 грн).

Официальный курс евро составит 43,5159 гривен за 1 евро (-0,1175 грн).

Прогноз курса

Как заявил РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, вполне возможно, что до конца года официальный курс не дотянет до отметки в 42 грн/доллар.

По его словам, основные колебания на межбанке будут происходить в достаточно узком коридоре - 41,6-41,9 грн/доллар.