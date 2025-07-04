Скільки коштують долар і євро: свіжі курси в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України стабілізувався. Єдина європейська валюта залишається на максимальних рівнях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 4 липня середній курс продажу долара не змінився - 41,95 гривень, курс євро - 49,60 гривень. В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,45 гривень, євро по 48,60 гривень. На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,75-41,78 грн/долар (купівля-продаж) - без змін порівняно із закриттям попереднього дня. Офіційний курс Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Курс євро трохи подорожчав, але поки що нижче історичного максимуму. Офіційний курс на 4 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7239 гривень за 1 долар (-0,0877 грн). Офіційний курс євро становитиме 49,1758 гривень за 1 євро (+0,0430 грн).