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Сколько стоят доллар и евро: свежие курсы в обменниках

Украина, Пятница 04 июля 2025 10:02
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Сколько стоят доллар и евро: свежие курсы в обменниках Фото: курс доллара не изменился (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины стабилизировался. Единая европейская валюта остается на максимальных уровнях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 4 июля средний курс продажи доллара не изменился - 41,95 гривен, курс евро - 49,60 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,45 гривен, евро по 48,60 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,75-41,78 грн/доллар (покупка-продажа) - без изменений по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Курс евро немного подорожал, но пока ниже исторического максимума.

Официальный курс на 4 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7239 гривен за 1 доллар (-0,0877 грн).

Официальный курс евро составит 49,1758 гривен за 1 евро (+0,0430 грн).

Заявление МВФ

В МВФ заявили, что график выполнения программы EFF с Украиной был измен и девятый обзор состоится ближе к концу года. Он объединит в себе девятый и десятый обзоры.

Это свидетельствует о том, что Украине сейчас срочно не нужны деньги МВФ. Ранее Киев снижал размер траншей.

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