Скільки коштують долар і євро: свіжі курси в обмінниках

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку, в середині червня ситуація на валютному ринку буде відповідати поточним трендам: без ухилів у бік істотних курсових змін.

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